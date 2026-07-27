Держава заборгувала банкам майже 9 мільярдів за кредитами "5-7-9%"

Заборгованість держави за виплатою банкам компенсації частини процентних платежів за кредитами в межах програми "5-7-9" сягнула 8,8 млрд грн.

Про це йдеться у відповіді Національної установи розвитку (НУР) на запит ЕП.

Так, за половину 2026 року розмір заборгованості уряду за процентами зріс з 7,2 млрд грн до 8,8 млрд грн, а за останній рік (порівняно з 1 липня 2025 року) заборгованість зросла у понад 6 разів – з 1,4 млрд грн.

Важливо зазначити, що ЕП запитала в НУР дані щодо розміру боргу держави станом на початок кожного півріччя. Відповідно до цих даних спостерігається стала тенденція: на початку кожного року розмір боргу держави зростає, а всередині – падає. У 2026 році цю тенденцію вперше було порушено.

Заборгованість уряду за платежами збільшувалася разом із розміром портфеля пільгових кредитів "5-7-9". Так, якщо на початку 2026 року його обсяг становив 150,1 млрд грн, то на початку липня – 189,3 млрд грн. Відтак, розмір заборгованості уряду (відносно загального розміру портфеля) навіть дещо скоротився: якщо на початку року вона становила 4,8%, то на початку другого півріччя – 4,7%.

ЕП також запитала у НУР, чи відомо їй про факти запровадження банками додаткових комісій для учасників програми "5-7-9". Такі комісії могли б допомогти банкам компенсувати недоотримані кошти з бюджету. Там відповіли, що усі можливі комісійні платежі прописані у порядку видачі пільгових кредитів, а їхній загальний розмір не може перевищувати 1,5% від суми такого кредиту.

"Хоча звітність уповноважених банків до НУР не передбачає окремого подання інформації щодо фактично стягнутих комісій, дотримання банками вимог порядку (видачі кредитів "5-7-9%" – ЕП) перебуває під постійним контролем НУР. Зокрема, в межах здійснення моніторингу реалізації програми НУР перевіряє дотримання уповноваженими банками її умов", – відповіли в установі розвитку.

Там додали, що дотримання банками умов видачі пільгових кредитів перевіряє також Держаудитслужба. За підсумками таких перевірок фактів стягнення банками додаткових комісій встановлено не було.

Нагадаємо:

Раніше у Національному банку підрахували, що до кінця поточного року борг держави за компенсацією кредитів "5-7-9%" сягне 10 млрд грн до кінця 2026 року.