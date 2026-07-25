Дрон атакував найбільший приватний НПЗ в РФ

На Тюменському нафтопереробному заводі в Уральському регіоні Росії спалахнула пожежа після атаки дрона на тлі того, як Україна та Росія посилюють удари по критичній інфраструктурі одна одної.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тюменський завод, розташований приблизно за 1700 кілометрів на схід від Москви та за 2000 кілометрів від українського кордону, раніше вже ставав мішенню в червні, коли київські сили проводили атаки вглиб території Росії.

Це один із найбільших приватних нафтопереробних заводів країни, що виробляє близько 151 000 барелів на добу, і є важливим постачальником бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів до Західного Сибіру та Уральського регіону.

Протягом останніх місяців Україна регулярно завдавала ударів по цілях аж до Уральських гір, переносячи війну в регіони, де вона раніше здавалася віддаленою перспективою. Україна має безпілотники з дальністю польоту понад 3000 км і до 2027 року збільшить її до 5 000–10 тис. км, заявив Зеленський в інтерв'ю американській правій інфлюенсерці Лорі Лумер.

Нещодавно Київ розширив свої удари за межі енергетичної та промислової інфраструктури. З 18 липня українські дрони завдали ударів по понад 10 логістичних хабах і складах у Росії, більшість з яких належать "Wildberries" — найбільшому інтернет-маркетплейсу країни.

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Нагадаємо:

15 липня нафтохімічний комплекс "Салават" на Уралі, один із найбільших у Росії, зупинив роботу 14 липня після атаки дронів.

У російському Башкорстані 14 липня повідомляли про вибухи і пожежу після атаки дронів по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", що за 1400 км від кордону з Україною.