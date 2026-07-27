Росіяни знову атакували судна у заблокованих портах

У ніч на 27 липня росія завдала ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Під ворожим вогнем опинилися судна, які залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів", – говориться у повідомленні.

Внаслідок атаки є загиблий та поранені, розповіли у АМПУ.

Це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України, наголосили у адміністрації.

"Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше 24 липня повідомлялося, що російські війська атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаївського району, пошкоджені два цивільні судна.

До того вранці 17 липня росіяни здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу по портовій інфраструктурі міста Миколаєва, загинуло двоє громадян України.