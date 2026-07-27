Дрон пошкодив цивільне судно в порту в Миколаївській області

Російський ударний безпілотник атакував портову інфраструктуру Миколаївського району та пошкодив цивільне судно.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Ворог атакував ударним БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно", - йдеться у повідомленні.

Атака сталася ввечері. За даними влади, люди не постраждали.

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Нагадаємо:

17 липня російські війська атакували порт Миколаєва. Тоді були пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами, загинули люди.

Лише за перші два тижні липня Росія 23 рази атакувала портову інфраструктуру України та 17 разів — цивільні судна. Внаслідок ударів загинули 11 людей, ще семеро дістали поранення.