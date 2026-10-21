В Україні за останні місяці вдвічі зросли черги на кордоні з Польщею – Мінвідновлення

Протягом останніх місяців внаслідок блокування морських портів України та російських атак по інфраструктурі час перебування у чергах на кордоні з Польщею зріс вдвічі.

Про це під час Експортного форуму ЕП розповів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

За словами Деркача, якщо до кризової ситуації з експортом, на кордоні загальний час очікування експортеру становив близько 2-3 днів, зараз це 7-9 днів на виїзд та вʼїзд до Польщі. На інших кордонах ситуація дещо краща, але загально вона погіршилась.

Це в першу чергу впливає на імпорт палива.

Він зазначив, що держава намагається розширювати пункти пропуску та розвивати альтернативну інфраструктуру. Деркач, зокрема, згадав про розширення євроколії з кордрдону на регіони країни.

"Чим більше у нас буде таких інфраструктурних можливостей, тим більше буде можливостей вивозити і завозити зі збільшенням кількості компаній, що будуть цим займатись", – сказав Деркач.

Нагадаємо:

На західних прикордонних переходах вагони з українським зерном очікують перевантаження або перетину кордону по 20-40 днів. Затримки збільшують витрати експортерів, які через блокування чорноморських портів використовують альтернативні маршрути.

За оцінкою Українського клубу аграрного бізнесу, через блокування портів та інші експортні проблеми Україна може недоекспортувати близько 35 млн тонн продовольства до кінця 2026 року.