Ворог атакував Вінницю: є влучання в критичну інфраструктуру
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Getty Images
Зранку 24 листопада російська армія влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Вінниці.
Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.
"Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено тролейбус та автомобіль", – написав він у телеграмі.
За попередньою інформацією, одна людина отримала травми. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо:
23 листопада на Дніпропетровщині у шести районах російські війська поцілили у інфраструктуру, склади та автозаправну станцію та житлові будинки.
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