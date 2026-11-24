Зранку 24 листопада російська армія влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Вінниці.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено тролейбус та автомобіль", – написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією, одна людина отримала травми. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо:

23 листопада на Дніпропетровщині у шести районах російські війська поцілили у інфраструктуру, склади та автозаправну станцію та житлові будинки.