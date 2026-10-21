Україна до кінця року може недоекспортувати 35 мільйонів тонн продовольства – асоціація

До кінця 2026 року українська аграрна промисловість може недоекспортувати близько 35 мільйонів тонн продовольства через блокування портів та інші проблеми з експортом.

Про це під час Експортного форуму ЕП заявив гендиректор "Українського клубу аграрного бізнесу" Олег Хоменко.

"Агросектор за місяць експортував 2,4 мільйона тон, це в два рази менше, ніж до кризового періоду. Тобто держава може втрачати до 500 мільйонів євро щомісячної валютної виручки", – сказав Хоменко.

Черед причин він назвав відсутність водного експорту. Максимальна експортна можливість зараз — лише 10-15% від потреб.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів України запровадив тимчасовий пріоритет для перевезення та експорту української рослинної олії залізницею, через морські й річкові порти та державний кордон.