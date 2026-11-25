Ворог атакував Житомирщину та Полтавщину: поцілили в енергетичну та промислову інфраструктуру
Росіяни в ніч на 25 листопада атакували Житомирську та Полтавську області. Є влучання в енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства.
Про це повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За словами Бунечка, під ударами опинилися об'єкт енергетичної інфраструктури у Житомирському районі та цивільне підприємство у Коростенському районі.
На місцях працювали усі необхідні служби. Внаслідок атаки постраждала людина, її доправили до лікарні.
На Полтавщині ворожий дрон влучив по території одного з промислових підприємств у Полтавському районі.
Внаслідок цього виникла пожежа. На місці працювали підрозділи ДСНС. Постраждалих немає.
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