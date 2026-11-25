Росіяни в ніч на 25 листопада атакували Житомирську та Полтавську області. Є влучання в енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства.

Про це повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За словами Бунечка, під ударами опинилися об'єкт енергетичної інфраструктури у Житомирському районі та цивільне підприємство у Коростенському районі.

На місцях працювали усі необхідні служби. Внаслідок атаки постраждала людина, її доправили до лікарні.

На Полтавщині ворожий дрон влучив по території одного з промислових підприємств у Полтавському районі.

Внаслідок цього виникла пожежа. На місці працювали підрозділи ДСНС. Постраждалих немає.

Нагадаємо:

За командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення.