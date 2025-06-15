РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання по об'єктам енергоінфраструктури

Українська правда

Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Джерело: Полтавська ОВА

Деталі: Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.