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РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання по об'єктам енергоінфраструктури

Анастасія Дячкіна — 15 червня, 10:00
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання по об'єктам енергоінфраструктури
ДСНС Полтавщини

Українська правда

Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Джерело: Полтавська ОВА

Деталі: Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

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