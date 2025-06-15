На Донеччині через атаки росіян пошкоджені 14 житлових будинків

Росіяни атакували 10 населених пунктів у Донецькій області, пошкоджені 14 житлових будинків.

Про це повідомила поліція Донецької області.

"За добу поліція зафіксувала 2975 ударів. Війська РФ накрили вогнем міста Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Родинське, села Андріївка, Дмитро-Дар’ївка, Новий Донбас, Плещіївка. Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, по Мирнограду окупанти вдарили БПЛА "Герань-2" – пошкоджено приватний будинок.

Крім цього, у Покровську руйнувань зазнали дві осели, у Родинському та Дмитро-Дар’ївці пошкоджено заклади освіти, у Білицькому – багатоквартирний будинок, у селі Новий Донбас – кафе та автомобіль.

У Краматорську через атаку двох БПЛА "Герань-2" постраждало підприємство.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" у Костянтинівці руйнувань зазнали 5 багатоквартирних будинків, гаражі, автомобіль. В Андріївці ворожі безпілотники пошкодили 5 приватних будинків та 3 гаражі.

Нагадаємо:

Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.