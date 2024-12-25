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Зеленський підписав закон про скасування підвищення податків "заднім числом"

Олексій Артемчук — 25 грудня, 10:27
Зеленський підписав закон про скасування підвищення податків заднім числом

Президент Зеленський підписав законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Законопроєкт вносить корективи до оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів "Дія.Сіті". Для резидентів зі статусом стартапу - скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.Сіті" становить менше ніж 9 осіб.

Окрім цього, у документ було внесено низку правок:

  • Змінено дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку "заднім числом" з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
  • Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну.
  • До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).

Зазначається, що ця зміна дати не стосується банківських установ.

Нагадаємо:

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.

27% опитаних ФОП планують закриватися найближчим часом, більш ніж половина з яких припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

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