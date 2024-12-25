Зеленський підписав закон про скасування підвищення податків "заднім числом"

Президент Зеленський підписав законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Законопроєкт вносить корективи до оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів "Дія.Сіті". Для резидентів зі статусом стартапу - скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.Сіті" становить менше ніж 9 осіб.

Окрім цього, у документ було внесено низку правок:

Змінено дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку "заднім числом" з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну.

До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).

Зазначається, що ця зміна дати не стосується банківських установ.

Нагадаємо:

Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.

27% опитаних ФОП планують закриватися найближчим часом, більш ніж половина з яких припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.