Зеленський підписав закон про скасування підвищення податків "заднім числом"
Президент Зеленський підписав законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
Законопроєкт вносить корективи до оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів "Дія.Сіті". Для резидентів зі статусом стартапу - скасування норми про незастосування пільгової ставки ПДФО 5 % та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.Сіті" становить менше ніж 9 осіб.
Окрім цього, у документ було внесено низку правок:
- Змінено дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб єдиного податку "заднім числом" з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
- Правка передбачає зниження ставки рентної плати для видобування каоліну.
- До кінця війни підприємці не будуть штрафуватись за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК).
Зазначається, що ця зміна дати не стосується банківських установ.
Нагадаємо:
Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.
27% опитаних ФОП планують закриватися найближчим часом, більш ніж половина з яких припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.