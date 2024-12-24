Чверть ФОПів планують закритися: більшість з них - через оподаткування

27% опитаних ФОП планують закриватися найближчим часом, більш ніж половина з яких припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Про це йдеться в опитуванні "Опендатабот".

З тих, хто планує закриття — а саме 62% — прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

"Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе", - йдеться у дослідженні.

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Найбільше опитаних ФОПів працює у рітейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% — в ІТ.

З моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на 1 новий ФОП припадає 2 закритих. Так, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та до 17 грудня.

За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОПи припадав лише 1, що закривався.

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