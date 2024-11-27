Податковий комітет підтримав скасування податків "заднім числом" для ФОП
Податковий комітет підтримав скасування підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону "заднє число", - повідомив він.
Водночас, ця норма не стосується банківських установ, додав нардеп.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що на засіданні податкового комітету ВР запропонують скасувати оподаткування "заднім числом" для ФОПів в ухваленому податковому законопроєкту №11416-д.