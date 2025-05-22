Європейські біржі пішли вниз: чого лякаються інвестори

Європейські фондові ринки впали у четвер 22 травня через зростання прибутковості облігацій і несподіване погіршення ділової активності в єврозоні.

Про це пише Reuters.

Індекс STOXX 600 знизився на 0,8%, відійшовши від максимуму за останні два місяці. Негативний сигнал дала нова статистика. Складовий індекс ділової активності HCOB для єврозони впав із 50,4 у квітні до 49,5 у травні, що означає повернення економіки до скорочення.

"Тривожно, що головна причина — сектор послуг, який довгий час залишався двигуном зростання в єврозоні", — заявив головний економіст ING Берт Колейн.

Занепокоєння ринків також викликала ситуація у США. Там інвестори остерігаються зростання держборгу, яке може спричинити податкова реформа Дональда Трампа. Це підняло прибутковість 10-річних казначейських облігацій США до максимуму за три місяці.

На цьому тлі німецькі довгострокові облігації також досягли найвищого рівня за два місяці.

Нагадаємо:

Основний індекс Варшавської фондової біржі WIG показав один із найвищих темпів зростання у світі, піднявшись з початку року майже на 29%.

У понеділок 19 травня європейські фондові індекси знизилися після п'яти тижнів зростання.