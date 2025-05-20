Польський фондовий ринок демонструє стрімке зростання: причини

Основний індекс Варшавської фондової біржі WIG показав один із найвищих темпів зростання у світі, піднявшись з початку року майже на 29%.

Про це пише Financial Times.

Аналітики вважають, що це частково пов'язано з очікуванням завершення війни в Україні та роллю Польщі у майбутньому її відновленні.

Згідно з даними видання, WIG – індекс, до якого входять провідні польські компанії, включно з PKO Bank, PKN Orlen, PGE, CD Projekt, Allegro та LPP – демонструє динаміку, яка випереджає навіть швидкозростаючі ринки Чилі та Греції. Для порівняння, американський S&P 500 зріс лише на 1%.

Факторами такого успіху називають стабільну економічну ситуацію в країні, активний притік іноземних інвестицій і привабливі ціни на акції. Водночас Польща менш залежна від глобальних торговельних конфліктів, оскільки значна частина її торгівлі зосереджена в межах ЄС.

Експерти також зазначають, що інвестори бачать у Польщі стратегічний центр для участі у повоєнній відбудові України. Як зазначає Анджей Кубісяк, заступник директора Польського економічного інституту, саме віра у мирне вирішення конфлікту в Україні стала одним із ключових чинників, які підживлюють зростання польського фондового ринку.

Нагадаємо:

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine після дводенної великодньої перерви 22 квітня зріс на 5,67% – до 548,51 пункту.