Європейські акції падають: ринки реагують на новини з США та Китаю

У понеділок 19 травня європейські фондові індекси знизилися після п'яти тижнів зростання.

Про це пише Reuters.

Інвесторів налякало одразу кілька подій: зниження кредитного рейтингу США, слабкі економічні дані з Китаю та повернення до агресивної фіскальної політики Трампа.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 0,7% і відійшов від семитижневих максимумів.

Тим часом фіскальні ризики посилилися після того, як комітет Конгресу США схвалив законопроєкт Трампа про зниження податків.

Слабкі показники роздрібних продажів у Китаї вдарили по європейських компаніях сектору розкоші. Акції Hermes, Burberry та Moncler втратили близько 2%.

Попри загальне зниження, деякі компанії показали позитивну динаміку. BNP Paribas зріс на 1,7% після оголошення про викуп акцій на 1,08 млрд євро. Ryanair додав 3,1% завдяки високому попиту. Акції Wizz Air і EasyJet також виросли.

Водночас акції Volkswagen просіли на 3,5% через торгівлю без дивідендів.

Нагадаємо:

Європейська комісія переглянула свій економічний прогноз: зростання ВВП у 2025 році становитиме лише 1,1% для всього Євросоюзу та 0,9% для єврозони.

Німецький фондовий індекс Dax 9 травня досяг рекордного рівня, ставши першим серед великих європейських індексів, який повністю відіграв втрати через тарифні погрози Дональда Трампа.