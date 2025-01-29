ЄС готує санкції проти алюмінію РФ, 15 банків та "тіньового флоту" – Bloomberg

Європейський Союз пропонує поступову заборону на імпорт російського алюмінію в рамках масштабного пакету санкцій перед третьою річницею вторгнення Кремля в Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Пакет також містить санкції, що виключать близько 15 банків із системи SWIFT, і заходи проти понад 70 суден "тіньового флоту", залучених до перевезення російської нафти.

План передбачає, що європейські покупці зможуть імпортувати російський алюміній за квотами протягом одного року перед тим, як заборона повністю набуде чинності. Для впровадження цих планів потрібна згода всіх країн-членів, і вони можуть бути змінені до офіційного подання.

Заклики до заборони російського алюмінію лунають від початку вторгнення в Україну, і обсяги поставок до ЄС постійно знижуються, оскільки виробники шукають альтернативних постачальників.

Проте деякі покупці та держави-члени досі чинили опір таким заходам, стверджуючи, що замінити деякі ключові продукти буде складно.

Тиск щодо посилення заходів проти металургійного сектору Росії зріс останніми місяцями. США та Великобританія минулого року заборонили торгівлю російськими металами на Лондонській біржі металів, що спершу викликало різкі коливання цін і спричинило перебудову глобальних торгових потоків.

За даними UN Comtrade, ЄС імпортував близько 320 тисяч тонн необробленого алюмінію з Росії за перші 11 місяців 2024 року, що становить 6% від загального обсягу імпорту. Тим часом постачання до Китаю значно зросло.

Нагадаємо:

Компанія Олега Дерипаски "Русал" планує скоротити виробництво металу на 250 000 тонн через складну економічну ситуацію.

Російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.

У російському гіганті "Русал" заявили, що санкції США та Великої Британії не вплинуть на експорт металів, оскільки вони не зачіпають глобальні логістичні рішення компанії, доступ до банківської системи і систему виробництва.