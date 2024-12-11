Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн-членів ЄС у середу досягли принципової згоди щодо 15-го пакета санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Про це повідомило у соцмережі X угорське головування у Раді ЄС.

"Щойно посли погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. Новий пакет розширює список осіб і організацій, на які накладено санкції, та спрямований проти компаній в Росії й третіх країнах, що непрямо сприяють зміцненню військових і технологічних можливостей Росії через обхід експортних обмежень.

Ухвалені санкції обмежують діяльність додаткових суден третіх країн, які беруть участь у підтримці дій або політики, що сприяють агресії Росії проти України", – йдеться в заяві.

Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

Як повідомлялось, пропозиції, які підготувала державам-членам Єврокомісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб. Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також йдеться про нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.

Нагадаємо:

Раніше дві країни Європейського Союзу – Латвія та Литва – відмовились підтримати проєкт 15-го пакета санкцій ЄС на зустрічі постійних представників у Брюсселі в пʼятницю, 6 грудня.

Латвія і Литва відмовилися підтримати пакет, оскільки він також продовжував дію положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, незважаючи на чинні санкції, писало Politico.