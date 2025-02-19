ЕС согласовал новый пакет санкций против России – FT

Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России, которые направлены против алюминия, нефти и банковского сектора.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Это уже 16-й пакет санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения России. Он направлен, в частности, на российскую алюминиевую промышленность и предусматривает дальнейшее ужесточение ограничений на экспорт нефти.

В санкционный список добавлены 13 новых банков, 73 танкера так называемого "теневого флота", которые Россия использует для экспорта нефти, а также постепенный запрет для стран ЕС на закупку отдельных видов российской алюминиевой продукции, сообщают источники, знакомые с содержанием пакета.

Новый пакет, который в среду утром согласовали послы всех 27 стран ЕС, также содержит санкции против дополнительных физических и юридических лиц, которые помогают России вести войну против Украины.

В то же время уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк утверждает, что "окончательно утвердят" новые санкции против РФ на следующей неделе.

Напомним:

Европейский Союз предлагает постепенный запрет на импорт российского алюминия в рамках масштабного пакета санкций перед третьей годовщиной вторжения Кремля в Украину.

В декабре 2024 года стало известно, что послы стран-членов ЕС в среду достигли принципиального согласия относительно 15-го пакета санкций против России за ее войну в Украине.

16 декабря Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.