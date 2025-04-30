ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине: когда планируется первая сделка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) проводит оценку пилотного проекта социального жилья, подписание первого соглашения возможно уже в 2025 году.

Об этом сообщила глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы Кристина Микулова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это будет первый подобный проект в сфере жилья, реализованный вместе с ЕИБ. Сейчас ожидается принятие решения Кабинета министров, которое создаст необходимую нормативную основу. Параллельно с этим мы проводим технико-экономическую оценку со стороны банка и надеемся, что подписание первого соглашения состоится уже в 2025 году", - сообщила Микулова.

Она отметила, что социальное жилье - важное направление сотрудничества ЕИБ, которое является приоритетом и для украинского правительства.

По словам Микуловой, сейчас речь идет о пилотном проекте, который позволит протестировать подход и методологию создания системы социального жилья в Украине.

"Мы понимаем, что отбор муниципалитетов для участия в пилоте будет осуществляться украинским правительством на прозрачных и четких условиях, и что будет применена методика, которая впоследствии может масштабироваться.

Если какая-то община не будет включена на начальном этапе, она сможет присоединиться в следующих раундах", - добавила она.

Процесс создания модели происходит в тесном сотрудничестве с экспертами ЕИБ и Еврокомиссии, которые помогают опыт стран ЕС адаптировать к украинскому контексту. Одним из ключевых инструментов является программа консультативной помощи JASPERS, которая поддерживает страны ЕС и страны-кандидаты в подготовке качественных проектов.

"JASPERS начал работать в Украине в октябре 2024 года и одним из первых приоритетных направлений стало именно социальное жилье, наряду с энергетикой и транспортом. Эксперты JASPERS уже работают с украинскими партнерами в нашем киевском офисе", - сообщила Микулова.

Напомним:

Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6 200 квартир.

Социальное жилье для людей, потерявших свои дома, будет сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

"Это жилье станет собственностью общин, которые будут сдавать его в аренду по ценам ниже рыночных", - рассказывал председатель Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.