Японія надасть Україні чергові $58 мільйонів: на яку екстрену допомогу підуть гроші

Україна отримає від Японії грант для реалізації четвертої фази програми екстреного відновлення на суму $58 млн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Нові кошти за четвертою фазою будуть спрямовані на такі напрями: гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, громадське здоров’я та безпека, освіта, відновлення інфраструктури в регіонах.

Програму реалізує Японське агентство міжнародного співробітництва JICA - Japan International Cooperation Agency.

Загалом Японія вже надала Україні $12 млрд гуманітарної та фінансової допомоги.

Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує 4 спільні проєкти на загальну суму близько $700 млн. Це Програма екстреного відновлення (Фази 1, 2 та 3) та "Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн або близько $58 млн.