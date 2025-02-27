Япония предоставит Украине очередные $58 миллионов: на какую экстренную помощь пойдут деньги

Украина получит от Японии грант для реализации четвертой фазы программы экстренного восстановления на сумму $58 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые средства по четвертой фазе будут направлены на следующие направления: гуманитарное разминирование, энергетика, водоснабжение, общественное здоровье и безопасность, образование, восстановление инфраструктуры в регионах.

Программу реализует Японское агентство международного сотрудничества JICA - Japan International Cooperation Agency.

В целом Япония уже предоставила Украине $12 млрд гуманитарной и финансовой помощи.

Вместе с японскими партнерами Министерство развития общин и территорий реализует 4 совместных проекта на общую сумму около $700 млн. Это Программа экстренного восстановления (Фазы 1, 2 и 3) и "Проект по экстренному восстановлению и реконструкции".

Напомним:

Кабинет министров утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта объемом 8,8 млрд японских иен или около $58 млн.