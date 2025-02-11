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Японія надасть Україні $58 мільйонів на відновлення інфраструктури

Віктор Волокіта — 11 лютого, 13:57
Японія надасть Україні $58 мільйонів на відновлення інфраструктури
Фото: Телеграм Шмигаля

Кабінет міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн або близько $58 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку", – зазначив він.

"Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) та компанія "KAKUICHI" допоможуть Україні впровадити технологію нанобульбашок для насичення ґрунтів киснем.

Японія

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