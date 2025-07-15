Мінфін спрямував на соцвиплати 191,5 мільярда: на що пішли кошти

У першому півріччі із держбюджету на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За даними відомства, використано зокрема:

– 113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

– 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

– 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;

– 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

– 11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;

– 2,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Нагадаємо:

У червні Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати 72 млрд грн, із них на пенсії – 67,8 млрд грн.