Пенсійний фонд України звітував про виплати за червень

У червні Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати 72 млрд грн, із них на пенсії – 67,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Facebook..

Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за червень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд грн, на житлові субсидії та пільги – 1,2 млрд грн, на страхові виплати 3,0 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1,8 млрд грн", – повідомив фонд.

Також у червні ПФУ надав 984,1 тис. послуг особам, які звернулися до фонду, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд. Для отримувачів соціальних виплат із нововведенням нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплатита має відповідне право, отримуватимуть їх і надалі.

Також повідомлялося, що у квітні 2025 року середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становила 19 856,19 грн.

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.