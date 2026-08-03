У "Дії" у бета-тесті можна буде оформити дитячі виплати

У "Дії" шукають тестувальників для оформлення трьох видів виплат: допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги в перший рік дитини та "єЯсла".

Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

Наразі для бета-тестування доступні три послуги:

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок.

Це державна виплата для жінок, які не мають загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Допомога в перший рік дитини.

Це державна виплата для матерів, які доглядають за дитиною до одного року. Після запуску послуги на порталі "Дія" можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу: 7 тис. грн на дитину або 10,5 тис. грн, якщо дитина має інвалідність.

"єЯсла" – допомога батькам, які працюють.

Це державна виплата для батьків, які працюють і виховують дитину віком від 1 до 3 років. Після запуску послуги на порталі "Дія" можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу: 8 тис. грн на дитину або 12 тис. грн, якщо дитина має інвалідність.

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Нагадаємо:

Восени 2025 року, уперше за понад десятиліття, уряд переглянув систему виплат при народженні дитини. Зокрема – збільшив стартову виплату і запровадив нові щомісячні виплати: на догляд за дитиною до року та програму "єЯсла".

Ще у березні 2026 року міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін у коментарях до одного з дописів у соцмережі на відповідну тему зазначав, що відомство працює з Міністерством цифрової трансформації над запуском послуги в "Дії".