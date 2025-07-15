Минфин направил на соцвыплаты 191,5 миллиарда: на что пошли средства

В первом полугодии из госбюджета на соцвыплаты, осуществляемые Минсоцполитики, было использовано 191,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным ведомства, использованов частности:

-113,5 млрд грн - на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам Пенсионного фонда;

-32,8 млрд грн - на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. человек, в том числе из числа ВПЛ;

-7,1 млрд грн - на поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;

-24,9 млрд грн - предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, которые получили более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

-11,0 млрд грн - на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более чем 570 тыс. получателям;

-2,2 млрд гривен - на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Напомним:

В июне Пенсионный фонд Украины направил на социальные выплаты 72 млрд грн, из них на пенсии - 67,8 млрд грн.