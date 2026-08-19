Виплати для дітей з інвалідністю зростуть: Рада ухвалила закон

19 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14191 про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю.

Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки – грошових виплат та соціальних послуг, зокрема, комбінованої соціальної послуги раннього втручання.

Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог.

Починаючи з 2027 року розмір базової вепличини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тис. грн.

Ухвалений закон передбачає, що державна соціальна допомога призначається та виплачується щомісяця у таких розмірах:

на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 200% розміру базової величини (не менше 8 тис. грн);

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 200% розміру базової величини (не менше 8 тис. грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 100% розміру базової величини (не менше 4 тис. грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 75% розміру базової величини (не менше 3 тис. грн).

Також передбачені надбавки за догляд. Для дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років вона становитиме 200% базової величини, для інших дітей з інвалідністю, які потребують догляду, – 100%.

Батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплат і соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 тис. до 71 тис. грн на місяць залежно від індивідуальних потреб.

Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами: раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків.

Нагадаємо:

В Україні за рік кількість вакансій для людей з інвалідністю зросла на 17%, а медіанні зарплати – на 26%.