В "Укрзализныце" разоблачили схему хищения миллионов на закупках линолеума и краски

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к хищению 15 млн грн АО "Укрзализныця" во время публичных закупок красок и линолеума.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

О подозрении сообщили:

лицу, которое следствие считает организатором преступления;

двум представителям предприятий-поставщиков;

бывшему заместителю филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця";

менеджеру - начальнику отдела обеспечения материалами для эксплуатационной деятельности филиала "ЦЗО" АО "Укрзализныця".

Следствие установило, что в 2022 году организатор преступления, действуя совместно с подконтрольными должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", обеспечил победу в тендерах на закупку краски и линолеума для нужд УЗ заранее определенных фирм.

Если в тендере участвовала неподконтрольная компания или ценовое предложение было слишком низким, его отменяли.

После этого "Укрзализныця" и предприятия-победители заключали соответствующие договоры, при этом стоимость поставки красок и линолеума была значительно завышена.

По данным ГБР, реализация схемы в течение сентября 2022 года - апреля 2023 года нанесла "Укрзализныце" ущерб на сумму более 15 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Напомним:

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило подозрение в растрате почти 5 млн грн генеральному директору "Нижнеднестровской ГЭС" (Черновицкая область) и двум его подчиненным.