Шурма назвав маніпуляцією твердження, що він переховується

Ексзаступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який перебуває під слідством НАБУ, заявив, що компетентні органи мають його контакти, а захист офіційно попросив забезпечити його участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції.

Про це Ростислав Шурма написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в медіа з'явилася інформація про те, що мене та мого брата нібито оголошено в розшук. Вважаю за необхідне публічно відреагувати, аби не залишати простір для маніпуляцій", – написав він.

"Ні я, ні мій брат не переховуємося. Я відкрито та законно перебуваю у Федеративній Республіці Німеччина за адресою, відомою слідству. Мої актуальні контакти та контакти захисників неодноразово були повідомлені компетентним органам", – наголосив Шурма.

Він запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством у межах закону - із повагою до мого права на захист та належних процесуальних процедур.

За його словами, сторона захисту офіційно просила забезпечити мою участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції та/або із використанням доступних законних механізмів за місцем перебування Шурми (включно з можливістю проведення відповідних дій через дипломатичні установи).

"Також ми просимо спрямовувати всі процесуальні повідомлення на мою адресу в Німеччині та моїм захисникам", – повідомив Шурма.

Ексзаступник керівника Офісу президента стверджує, що твердження про те, що він не переховується, "є необґрунтованим і створює хибне враження для суспільства".

"Я не визнаю себе винним і буду доводити свою невинуватість у встановленому законом порядку. Захист і надалі вживатиме всіх передбачених законом заходів для належної процесуальної комунікації та захисту моїх прав в Україні й за кордоном", – додав він.

Нагадаємо:

Ексзаступник керівника Офісу Президента Єрмака, Ростислав Шурма, який перебуває під слідством НАБУ, вже заявив раніше, що готовий співпрацювати зі слідством, але з Німеччини.

У січні НАБУ і САП повідомили, що викрили схему розкрадання коштів для виплат за "зеленим" тарифом, на якій заробляли енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Одним з фігурантів цієї справи є Ростислав Шурма.

Детективи Національного антикорупційного бюро в липні провели обшуки в будинку Шурми, який перебував в Німеччині.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.