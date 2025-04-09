Імпорт товарів в Україну перевищив експорт вдвічі: що продавали та купували в січні-березні

Протягом січня-березня в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За її даними, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3,9 млрд, Польща — $1,7 млрд і Німеччина — $1,5 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі — на $1,1 млрд, Італії — на $680 млн, Іспанії — на $650 млн.

За даними митниці, у загальних обсягах ввезених у січні-березні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $6,8 млрд;

продукція хімічної промисловості — $3,2 млрд;

паливно-енергетичні — $2,5 млрд

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $5,8 млрд;

метали та вироби з них — $1,1 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $882 млн.

Нагадаємо:

Товарообіг України в 2024 році зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).

Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.