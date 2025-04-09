Импорт товаров в Украину превысил экспорт вдвое: что продавали и покупали в январе-марте

В течение января-марта в Украину импортировали товаров на сумму $18,5 млрд, а экспортировали - на $9,9 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По ее данным,страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $3,9 млрд, Польша - $1,7 млрд и Германия - $1,5 млрд.

В то же времяэкспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $1,1 млрд, Италию - на $680 млн, Испанию - на $650 млн.

По данным таможни, в общих объемах ввезенных в январе-марте 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $6,8 млрд;

продукция химической промышленности - $3,2 млрд;

топливно-энергетические - $2,5 млрд

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $5,8 млрд;

металлы и изделия из них - $1,1 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $882 млн.

Напомним:

Товарооборот Украины в 2024 году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом, достигнув 112,3 млрд долл (в 2023 году - 99,4 млрд долл, в 2022 году - 99,7 млрд долл).

В течение января - февраля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали - на $6,3 млрд.