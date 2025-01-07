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В Україну завезли товарів на 71 мільярд доларів у 2024 році: звідки найбільше

Олексій Артемчук — 7 січня, 13:57
В Україну завезли товарів на 71 мільярд доларів у 2024 році: звідки найбільше
Getty Images

Імпорт товарів в Україну становив 70,7 млрд дол, що на 7,2 млрд дол більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

У 2024 році ключовими постачальниками товарів в Україну стали:

  1. Китай – 14,4 млрд дол (порівняно з 10,4 млрд дол у 2023 році),
  2. Польща – 7 млрд дол (проти 6,6 млрд дол),
  3. Німеччина – 5,4 млрд дол (проти 4,9 млрд дол).

Основними категоріями імпортованих товарів, які склали 65% загального обсягу, були:

  • машини, обладнання та транспорт – 25 млрд дол,
  • продукція хімічної промисловості – 11,7 млрд дол,
  • паливно-енергетичні товари – 8,9 млрд дол.

Зазначається, що за митне оформлення цих товарів до державного бюджету сплачено 418 млрд грн.

Загалом імпорт товарів до України у 2024 році становив 41,6 млрд дол. Товарообіг України зріс на 13% у порівнянні з 2023 роком, досягнувши 112,3 млрд дол (у 2023 році – 99,4 млрд дол, у 2022 році – 99,7 млрд дол).

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