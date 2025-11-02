Київ оголосив новий мільярдний тендер на ремонт шляхопроводу

"Київавтодор" оголосив новий тендер з очікуваною вартістю 987,07 млн грн про капремонт шляхопроводу з розв'язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська".

Про це свідчать повідомлення КМДА та Prozorro.

У КМДА зазначають, що цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році. Він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти.

Проєкт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор, перевлаштування мережі, заміну поручнів та бар'єрів, оновлення освітлення, заміну трамвайної колії, облаштування велодоріжки.

Капремонт дасть можливість збільшити пропускну спроможність дороги.

Аукціон планується провести 19 листопада.

Нагадаємо:

Група компаній "Автострада" Максима Шкіля, одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні, на початку вересня перемогла у мільярдному тендері на капремонт Харківського шосе – однієї з основних вулиць на лівому березі Києва.

КК "Київавтодор" два тижні не наважувався укласти угоду з ТОВ "Автострада" про капремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці за 1,26 млрд грн, хоча ще 16 вересня визнав компанію переможцем торгів.

Видання "Наші гроші" зазначало, що кошторис виглядає задорого: "1,26 млрд грн за п'ятикілометрову ділянку дороги це по чверті мільярда за кілометр. А це значно дорожче від звичайного асфальтування".