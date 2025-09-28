У Києві готують мільярдний ремонт шосе, але не наважуються укласти розкритиковану угоду

КК "Київавтодор" два тижні не може наважитись укласти угоду з ТОВ "Автострада" Максима Шкіля про капремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах столиці за 1,26 млрд грн, хоча ще 16 вересня визнав компанію переможцем торгів.

"Можливо через скандал, який може виникнути. Бо йдеться про укатування в тиловий асфальт великої суми грошей на фоні бюджетного дефіциту для виплати зарплат військовим", - пише видання.

"Наші гроші" зазначають, що кошторис виглядає дорого. 1,26 млрд грн за п’ятикілометрову ділянку дороги це по чверті мільярда за кілометр. А це значно дорожче від звичайного асфальтування. Наприклад, неподалік "Киїавтодор" замовив асфальтування кілометрової ділянки вулиці Драгоманова. Там вона обійшлась лише в 40 млн грн.

У 2010 році Харківське шосе вже збирались ремонтувати. Тоді голова КМДА Олександр Попов затвердив проєкт ціною 101 млн в цінах 2011 року. Тоді долар коштував 8 гривень, тобто вп’ятеро менше теперішнього.

"Однак новий проєкт коштуватиме не в п’ятеро дорожче, а в 12 разів. Можливо тому, що в нього додали більше різних штук. Які вже критикують. У тому числі і через те, що йдеться про розширення вулиці і створення ледь не хайвею посеред спального району. Тобто через дорогу є багато переходів з світлофорами, а значить підвищується небезпека ДТП.

А може ремонт виглядає дорого ще й тому, що в ньому навіть після тендеру з 10% знижкою від очікуваної ціни залишилось забагато маржі", - зазначило видання.

Група компаній "Автострада", одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні, перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе – однієї з основних вулиць на лівому березі Києва.

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю, будує нові станції метро в Києві, зокрема на Виноградар, вона також отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту.