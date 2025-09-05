Новий великий підряд: компанія Шкіля отримає 1,3 мільярда на ремонт шосе у Києві

Група компаній "Автострада", одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні, перемогла у тендері на капітальний ремонт Харківського шосе – однієї з основних вулиць на лівому березі Києва.

Про це пише LIGA.net з посиланням на Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становила понад 1,4 млрд грн. У тендері, який відбувся 1 вересня, було два учасники.

"Автострада" погодилась виконати роботи за менш ніж 1,26 млрд грн, тоді як пропозиція компанії "Автомагістраль-Південь" становила понад 1,38 млрд грн.

Протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Проєкт передбачає ремонт проїжджої частини та тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності.

В підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.

Крім того, передбачено встановлення нових світлофорів.

Нагадаємо:

Компанія "Автострада", що належить Максиму Шкілю, будує нові станції метро в Києві, зокрема на Виноградар, вона також отримає 1,18 млрд грн на добудову Подільського мосту.