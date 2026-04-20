ФГВФО реструктуризував 48 мільйонів гривень боргів перед РВС Банком

Фонд гарантування схвалив реструктуризацію боргів позичальників РВС Банку на понад 44,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Виконавча дирекція Фонду розглянула звернення від 5 позичальників за 7 кредитними договорами — і за всіма ухвалила позитивні рішення.

Вже укладено додаткові угоди з чотирма позичальниками щодо п'яти кредитних договорів для реструктуризації заборгованості на майже 32 мільйони гривень.

Збільшення надходжень у березні до РВС Банку, що ліквідується Фондом, поза іншим пов'язано і з першими надходженнями від погашень реструктуризованих кредитів позичальників цього банку, говориться у повідомленні.

Загалом з 2022 року позичальники повернули до банків у ліквідації понад 1,49 млрд грн, зазначають у ФГВФО.

Нагадаємо:

4 листопада 2025 року Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк".

Фонд гарантування вкладів оголосив конкурс на виведення банку з ринку. 31 грудня 2025 року стало відомо, що його виграла естонська компанія IUTE. Для неї Фонд гарантування створив з "РВС" перехідний банк, який перейменували у "Юте Банк".

Нові акціонери збанкрутілого "РВС Банк" (нині "Юте банк"), естонська компанія Iute Group, докапіталізувала його на 300 мільйонів гривень.