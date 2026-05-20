Нацбанк продав в Одесі зруйнований росіянами Імексбанк за 93 мільйони

Віктор Волокіта — 20 травня, 15:46
Національний банк продав приміщення Імексбанку в Одесі, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок терористичних атак РФ протягом 2024 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Йдеться про комплекс будівель загальною площею понад 2 300 кв. м на проспекті Шевченка.

Початкова вартість офісу на аукціоні становила 24,8 млн грн.

Під час проведення аукціону в "Prozorro. Продажі" за нього запропонували 93 млн грн (без ПДВ), що майже в чотири рази перевищує його початкову вартість (на аукціоні було шість учасників).

Власником комплексу будівель в Одесі стало ВК ТОВ "Осьміног".

Національний банк уклав договір купівлі-продажу з переможцем відкритих торгів 19 травня.

"Це – двадцята успішно реалізована угода з майном у 2026 році, яке Національний банк отримав у рахунок погашення боргів неплатоспроможних банків перед регулятором", – прокоментував заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Нагадаємо:

Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до неплатоспроможних.

Одеський Імексбанк належав колишньому народному депутату, почесному президенту одеського футбольного клубу "Чорноморець" Леоніду Клімову.

