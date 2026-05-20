Нацбанк продав в Одесі зруйнований росіянами Імексбанк за 93 мільйони
Національний банк продав приміщення Імексбанку в Одесі, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок терористичних атак РФ протягом 2024 року.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Йдеться про комплекс будівель загальною площею понад 2 300 кв. м на проспекті Шевченка.
Початкова вартість офісу на аукціоні становила 24,8 млн грн.
Під час проведення аукціону в "Prozorro. Продажі" за нього запропонували 93 млн грн (без ПДВ), що майже в чотири рази перевищує його початкову вартість (на аукціоні було шість учасників).
Власником комплексу будівель в Одесі стало ВК ТОВ "Осьміног".
Національний банк уклав договір купівлі-продажу з переможцем відкритих торгів 19 травня.
"Це – двадцята успішно реалізована угода з майном у 2026 році, яке Національний банк отримав у рахунок погашення боргів неплатоспроможних банків перед регулятором", – прокоментував заступник голови НБУ Ярослав Матузка.
Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до неплатоспроможних.
Одеський Імексбанк належав колишньому народному депутату, почесному президенту одеського футбольного клубу "Чорноморець" Леоніду Клімову.