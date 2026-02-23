Українська правда
Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 24 лютого

Віктор Волокіта — 23 лютого, 16:46
У вівторок, 24 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 9 копійок до 51,00 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 2 копійки до 43,29 грн.

Офіційні курси на вівторок 24 лютого встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 43,29 грн (43,27 грн станом на 23 лютого);
  • 1 євро – 51,00 грн (50,91 грн станом на 23 лютого).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.

У четвер, 19 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,257 грн, що стало новим історичиним рекордом офіційного курсу.

