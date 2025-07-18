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Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 21 липня

Віктор Волокіта — 18 липня, 17:25
Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 21 липня
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні укріпиться 21 липня на 15 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 21 липня.

Своєю чергою, курс долара знеціниться на 11 копійок.

Офіційні курси на понеділок 21 липня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,75 грн (41,86 грн станом на 18 липня);
  • 1 євро - 48,60 грн (48,45 грн станом на 18 липня).

Нагадаємо:

Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні.

Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні. Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.

Станом на 1 липня, курс НБУ долара до гривні зріс на 13 копійок, євро додав 20 копійок й встановив новий рекорд вп'яте.

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