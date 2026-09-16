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Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 17 вересня

Артур Крижний — 16 вересня, 17:25
Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 17 вересня
Нацбанк показав курс валют на 17 вересня
Фото: Getty Images

У четвер, 17 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 7 копійок й становитиме 51,44 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,60 грн.

Офіційні курси на четвер 17 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,60 грн (44,63 грн станом на 16 вересня);
  • 1 євро – 51,44 грн (51,51 грн станом на 16 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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