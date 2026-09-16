Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 17 вересня

Нацбанк показав курс валют на 17 вересня

У четвер, 17 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 7 копійок й становитиме 51,44 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,60 грн.

Офіційні курси на четвер 17 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,60 грн (44,63 грн станом на 16 вересня);

1 євро – 51,44 грн (51,51 грн станом на 16 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.