Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 20 лютого

Віктор Волокіта — 19 лютого, 17:59
Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 20 лютого
Getty Images

У п'ятницю, 20 лютого, офіційний курс євро до гривні подешевшає на 34 копійки до 50,91 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно подорожчає на 3 копійки 43,26 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 20 лютого встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 43,26 грн (43,29 грн станом на 19 лютого)
  • 1 євро – 50,91 грн (51,25 грн станом на 19 лютого)

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.

У четвер, 19 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,257 грн, що стало новим історичним рекордом офіційного курсу.

курс валют НБУ

НБУ

Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 20 лютого
