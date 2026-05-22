Курс долара до гривні втретє поспіль оновив історичний максимум

Курс долара до гривні знову оновить історичний максимум

У понеділок, 25 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд - 44,26 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс євро збільшиться на 3 копійки до 51,33 грн.

Офіційні курси на понеділок 25 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 44,26 грн (44,23 грн станом на 22 травня);

1 євро - 51,33 грн (51,30 грн станом на 22 травня).

Нагадаємо:

У четвер, 21 травня, офіційний курс долара до гривні встановив новий історичний рекорд - 44,22 грн.

Попередній історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.