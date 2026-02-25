Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 26 лютого

Віктор Волокіта — 25 лютого, 16:39
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 26 лютого
Getty Images

У четвер, 26 лютого, офіційний курс євро до гривні залишиться без змін і становитиме 50,96 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 2 копійки до 43,24 грн.

Офіційні курси на четвер 26 лютого встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 43,24 грн (43,26 грн станом на 25 лютого)
  • 1 євро – 50,96 грн (50,96 грн станом на 25 лютого)

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Американські гірки. Чому знецінюється долар та яким буде курс гривні у 2026-му?

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.

У четвер, 19 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,257 грн, що стало новим історичним рекордом офіційного курсу.

курс валют НБУ

НБУ

Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 26 лютого
Нацбанк розповів про особливості іпотеки у кінці 2025 року: які регіони у лідерах
НБУ випустив нові пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині

Останні новини