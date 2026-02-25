Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 26 лютого

У четвер, 26 лютого, офіційний курс євро до гривні залишиться без змін і становитиме 50,96 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 2 копійки до 43,24 грн.

Офіційні курси на четвер 26 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,24 грн (43,26 грн станом на 25 лютого)

1 євро – 50,96 грн (50,96 грн станом на 25 лютого)

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.

У четвер, 19 лютого, офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,257 грн, що стало новим історичним рекордом офіційного курсу.