Объем уплаченного военного сбора вырос в четыре раза

С начала 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 89,5 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 65,1 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Среди лидеров в уплате:

- Киев - 29,2 млрд грн (32,6% уплаченного сбора)

- Днепропетровская область - 10,2 млрд грн (11,4%),

- Львовская область - 6,9 млрд грн (7,7%),

- Харьковская область - 5,7 млрд гривен (6,4%).

В налоговой отмечают, чторост суммы поступлений обусловлен повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года и добросовестная и своевременная уплата сбора плательщиками.

Напомним:

В течение января-мая 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет более 61,6 млрд грн военного сбора.