Выйти из "тени": в Украине утвердили новые правила маркировки алкоголя и сигарет

Кабинет министров утвердил новый порядок маркировки алкоголя и табака электронными марками.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Соответствующее постановление Кабмин принял 16 июля.

"С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического элемента (DataMatrix кода), который наносится на каждую отдельную пачку табачного изделия или бутылку алкогольного напитка, или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

Принятое постановление является логическим продолжением запуска Электронной системы оборота подакцизных товаров (Е-Акциз), тестирование которой продолжается с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года", - говорится в сообщении.

В Минфине надеются, что внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости оборота подакцизных товаров и будет способствовать сокращению теневого оборота алкоголя и табачных изделий.

Украинцы смогут проверить легальность товара через приложение.

Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в госбюджет.

В министерстве уточнили, что предыдущее положение, утвержденное постановлением Кабмина №1251 от 27 декабря 2010 года, утратит силу с 1 января 2026 года, за исключением отдельных переходных норм - они остаются в силе до 1 сентября 2026 года.

Напомним:

В Украине в течение пяти месяцев 2025 года стабильно растут выручки от реализации подакцизных товаров.