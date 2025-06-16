Вихід з "тіні": в Україні зростають офіційні продажі алкоголю, цигарок та пального

В Україні протягом п’яти місяців 2025 року стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зокрема, у травні українці витратили на придбання алкоголю 14,46 млрд грн (+21% до січня).

За інформацією податкової, основні фактори зростання – активізація ресторанного та розважального бізнесу, підвищення контролю з боку ДПС за продажами. Зростає не лише середній чек, а й кількість покупок.

Крім того, у травні українці витратили на тютюнові вироби 13,08 млрд грн – більше, ніж на алкоголь. У січні на купівлю цигарок витрачено 10,38 млрд грн.

"Вартість тютюнових виробів стабільно зростає через акцизну політику, імпортозалежність сировини та перехід на продукцію вищої цінової категорії. До того ж активна боротьба з тіньовим ринком поступово переводить продажі в легальну площину", – зазначають в ДПС.

Водночас обсяги реалізованого пального також зростають. У січні продали 558,3 млн літрів, у травні – 639,9 млн літрів (+14,6% до січня).

Такий приріст у податковій пояснюють одразу кількома чинниками: стартом польових робіт, активізацією транспорту і логістики, а також збільшенням внутрішнього туризму. Крім того, ціни на пальне залишаються відносно стабільними, що сприяє зростанню обсягів.

"Все більше операцій проводиться офіційно через РРО. Це свідчить про доброчесність суб’єктів господарювання, ефективність контролю з боку податкових органів і поступову легалізацію роздрібного ринку", – підкреслили в ДПС.

Нагадаємо:

Місцеві бюджети України зростають: за перші п’ять місяців 2025 року надходження сягнули майже 201 мільярда гривень, що на 18,4% більше, ніж за січень – травень минулого року.