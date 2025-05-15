У Кличка визначились з новими виплатами киянам за пошкоджене житло: які суми

Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки мешканців Києва, які постраждали від пошкодження чи руйнування житла та не можуть його використовувати.

Про це повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА 15 травня.

Окрім 10 тисяч разової допомоги містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

Згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки передбачено такі види допомоги:

виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 000 грн для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;

виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 000 грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

Щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката "єВідновлення".

Нагадаємо:

У травні Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло.