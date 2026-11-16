На столичному мосту Патона змінили час роботи реверсивної смуги

У Києві на мосту Патона розширили час роботи реверсивної смуги.

Про це інформує начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Розширено час роботи реверсивної смуги, мостом Патона", – зазначив він.

З 06:00 до 16:00 – рух у напрямку з лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

"Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – зазначив Білошицький.

Про те, що на мосту Патона запроваджують світлофорне регулювання реверсивної смуги руху у КМДА повідомили 9 листопада.

Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження на міст у різний час доби, повідомлялося тоді.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після нічної російської атаки 2 жовтня в Києві повністю перекрили Південний міст, зупинили рух мостом Патона з правого на лівий берег і частково обмежили рух мостом Метро з лівого на правий. Раніше повідомлялося, що 8 листопада у Києві частково відновлять рух Північним мостом.