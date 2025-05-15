У Кличко определились с новыми выплатами киевлянам за поврежденное жилье: какие суммы

Киевский городской совет утвердил новые меры социальной поддержки жителей Киева, которые пострадали от повреждения или разрушения жилья и не могут его использовать.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА 15 мая.

Кроме 10 тысяч разовой помощи горожанам, дома которых пострадали от вражеских атак, Киев дополнительно будет предоставлять средства тем, кто будет нуждаться во временной аренде жилья на время восстановления поврежденного.

Согласно принятым изменениям в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы предусмотрены следующие виды помощи:

выплата единовременной адресной материальной помощи в размере 40 000 грн для киевлян, нуждающихся в срочном временном отселении из-за повреждения или разрушения жилья;

выплата ежемесячной адресной материальной помощи в размере 20 000 грн (на срок до 12 месяцев) для киевлян, которые вынуждены временно отселиться из-за невозможности длительного проживания в поврежденном или разрушенном доме.

Ежемесячная помощь будет предоставляться на срок до 12 месяцев до восстановления жилья за счет городского бюджета или получения государственного сертификата "еВідновлення".

Напомним:

В мае Кабмин выделил 665 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплат компенсаций за поврежденное жилье.